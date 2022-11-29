В управлении дорог рассказали, какая обстановка на трассах и тротуарах после снега с дождем во Владивостоке

Сейчас приоритет управления дорог и благоустройства – очистить межквартальные территории и тротуары. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Илья Литвиненко, заместитель начальника управления дорог администрации, рассказал о дорожной обстановке во Владивостоке после снегопада с дождем. В эфире радио «Комсомольская правда» специалист отметил, что все силы были брошены на расчистку магистралей, теперь дорожники займутся и тротуарами.

– Основные магистрали сделаны, пробок особых нет. Заходим на межквартальные районы, отрабатываем социальные объекты. Что касается именно города, сложностей нет. Надо соблюдать скоростной режим, но объезжать какие-то участки не нужно.

– Шуга на дороге замерзнет вечером?

– Сгребаем, заново засыпаем, чтобы этого избежать. Техника и сотрудники были задействованы всю ночь. <...> В первую очередь задача – почистить тротуары. По дорогам мы прошли, на тротуары выйдет порядка трехсот человек. По 45-му муниципальному правовому акту вокруг каждого здания есть конкретные границы, которые должны чистить собственники.

– Если какая-то организация не выполняет эти обязательства, куда обращаться?

– В первую очередь в ЕДДС [222-23-33]. Во-вторых, можно обратиться в телеграм-каналы администрации города.

Напомним, определенные обязательства по уборке снега и льда закреплены за управляющими компаниями. В случае их невыполнения стоит обратиться с жалобой к обслуживающей организации. Подробнее о том, как Владивосток пережил ночь осадков и превратился в каток – в отдельном материале «КП».

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