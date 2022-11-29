На дорогах гололедные явления. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Обрушившийся на Приморье снег с дождем за ночь превратил большую территорию края в лед. На дорогах гололедные явления, повсюду бьются машины, пешеходам передвигаться по населенным пунктам тоже непросто. Проблемы также испытывает и спецтранспорт, например, скорая помощь, которая даже не может высадить людей у медицинского учреждения из-за гололеда. Но обо всем по порядку в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Начнем с того, что еще в понедельник вечером стало известно, что ребятам из Владивостока уже второй день подряд разрешили не ходить в школу, и это не будет считаться прогулом. ДВФУ также позаботился о сотрудниках и студентах и перевел занятия в дистанционный режим.

Школы и детские сады готовы принимать детей, но власти все же попросили оставить детей сегодня дома.

ДОРОГИ

В администрации Владивостока сообщили, что по состоянию на 6:30 утра все центральные трассы свободны для проезда. Спецтехника всю ночь работала в усиленном режиме, проводила обработки дорог реагентами и их очистку от наледи и снега.

Лестницы и тротуары, виадуки и переходы, а также автобусные остановки чистились рабочими вручную и также обрабатывались реагентами.

Корка льда во дворах во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

Введенное еще в понедельник ограничение движения на объездной трассе Седанка – Патрокл для большегрузов снято.

Спуск на Шефнера по-прежнему недоступен для движения.

В управлении дорог и благоустройства Владивостока рассказали, что движение по магистралям восстановлено, трассы расчищены. На 10:45 специалисты продолжают работать в межквартальных районах, об этом замначальника управления мэрии рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Весь общественный транспорт, как заявили в пресс-службе мэрии, работает без перебоев и в штатном режиме вышел на маршруты.

Общественный транспорт ходит в штатном режиме. Фото: Анна СОБОЛЬ

ПЕШЕХОДЫ

Между тем, пешеходы ранним утром жаловались на ужасное состояние тротуаров во Владивостоке. Люди не могли просто передвигаться по дорогам, скатывались даже с небольших пригорков.

Не обошлось и без травм. Но и здесь местных жителей ждал подвох. Автомобили скорой помощи, доставляю пострадавших, не смогли проехать к медицинским учреждениям

– К травмпункту две скорые подъехали и встали на дороге. Ни сами спуститься не могут, ни человек, которого привезли, – сообщают в социальных сетях.

Как стало известно «КП», дорожные службы с 9 часов утра приступили к расчистке тротуаров.

«Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:00

Специалисты рассказали, какая обстановка на дорогах дальневосточной столицы сейчас.

ОБСТАНОВКА В КРАЕ

Во всем Приморском крае обстановка сейчас ничем не лучше дальневосточной столицы. Так, например, на одной из улиц в Большом Камне ледяной спуск собрал кучу машин.

На трассе Владивосток – Находка ситуация еще хуже. Машины там стоят почти неподвижно с самого утра. Вся дорога, как говорят водители, покрыта ледяной глазурью.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:30

ОТМЕНА АВИАРЕЙСОВ И МЕЖДУГОРОДНИХ АВТОБУСОВ

Отменены внутрикраевые рейсы из Владивостока в Терней, Пластун, Кавалерово, Дальнегорск, Преображение. Отменен регулярный маршрут из Дальнегорска в Светлую, информацию подтвердили в краевом минтрансе.

Вылет из Владивостока в Советскую гавань отложен до 12:20. Все остальные полеты пройдут по расписанию.

Автотранспортное сообщение по направлению в п. Дунай, Руднево, Большой Камень приостановлено. Затрудненно движение автобусов сторону Находки и частично Хасан.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13:30

В ТЕМНОТЕ И ХОЛОДЕ

Специалисты устраняют все поломки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие приморцы пожаловались на отключения горячей и холодной воды, света и электричества. С подобными проблемами столкнулись жители более 130 домов, расположенных в городе Владивостоке. На местах ЧП работают специалисты, которые в усиленном режиме устраняют неполадки. «Комсомолка» публиковала список адресов и возможное время ликвидации поломок.

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