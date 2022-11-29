По дорогам Владивостока передвигаться можно. Фото: Дарья НАУМЕЦ

28 ноября во Владивостоке начались осадки. Сначала прошел снег, затем стал накрапывать дождь, но довольно быстро поднявшийся ветер превратил это в маленькую атаку ледяными комочками. Ночью, естественно, минусовые температуры превратили водную прослойку в корочку льда. Утром во вторник, 29-го числа по традиции город – сплошной каток. Одна центральная площадь чего стоит. Корреспондент «КП» лично прокатился. Но дороги, благо, оказались вполне себе доступными для автомобилистов. Кашица из подтаявшего льда, реагентов и грязи – не самое страшное зрелище. И как отметил директор муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов, все могло быть гораздо хуже.

Николай Насонов, директор «Содержание городских территорий». Фото: Администрация Владивостока

Дело в том, что обработка ночная песко-соляной смесью почти не давала результатов: реагент только тогда срабатывал, когда минус заковывал кашицу обратно в корку льда.

– Мы работали в 3,5 раза больше, чем нужно, иначе была бы обстановка хуже на дорогах. На все обработки центральных маршрутов и их ответвления техника выходила раз 15, – отметил глава СГТ. – Утром можем сказать, что дороги мы отстояли, люди добрались до работы, несмотря на то, что есть проблемы с выездом с придомовых территорий. Но сейчас у нас основной упор сделан на ручную уборку тротуаров.

Люди с опаской ходят по тротуарам. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Чистые и безопасные пешеходные дорожки – то, что нужно Владивостоку прямо в этот момент. Подход к работе, зданиям, больницам и остальным социальным учреждениям пока затруднен. Перейти дорогу и вовсе целый квест – люди передвигаются гуськом, а иногда и вовсе скатываются на корточках…

По словам Насонова, на ручную уборку вышли около 250 человек. Кроме тротуаров они убирают и общественные пространства города – из 74 скверов 32 являются проходными, и их явно надо привести в порядок.

Для того чтобы отстоять весь Владивосток, организации запаслись огромным количеством реагентов, например, у СГТ только песко-соли более 770 тонн. Пока что этих объемов достаточно.

Центральная площадь – сплошной каток. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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