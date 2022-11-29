В Приморье отменены и задерживаются рейсы, ограничено движение междугородних автобусов

Продолжает работу снегоуборочная техника. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Авиасообщение затруднено из-за погодных условий в Приморском крае. Отменены внутрикраевые рейсы из Владивостока в Терней, Пластун, Кавалерово, Дальнегорск, Преображение. Отменен регулярный маршрут из Дальнегорска в Светлую, информацию подтвердили в краевом минтрансе.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в связи с погодными условиями автотранспортное сообщение по направлению в п. Дунай, Руднево, Большой Камень приостановлено, сообщили в администрации муниципалитета. Затруднено движение автобусов в сторону Находки и частично Хасан, добавили в минтрансе.

Утром 29 ноября были отложены рейсы из Иркутска, рейс из Москвы опаздывает до 12:50. Вылет из Владивостока в Советскую Гавань отложен до 12:20. Все остальные полеты пройдут по расписанию.

Подробнее о дорожной обстановке в крае «Комсомольская правда – Владивосток» писала в отдельном материале. В столице Приморья движение налажено, пробок почти нет.

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