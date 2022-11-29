Водитель во Владивостоке едва не протаранил магазин техники

ДТП в районе Вилкова. Telegram-канал dpskontrol_125rus

Во Владивостоке произошло уже несколько аварий из-за снегопада с дождем, произошедшего в ночь на 29 ноября. На Вилкова, 9 внедорожник почти врезался в магазин техники, от столкновения спас выступ. Магазин расположен на первом этаже жилого дома.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на гололеде и шуге. Как именно водитель на внедорожнике смог влететь на подступ, остается загадкой. Детали инцидента неизвестны, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

ДТП в районе Зеленого бульвара. Telegram-канал dpskontrol_125rus

Аналогичное ДТП произошло на спуске у Зеленого бульвара. В микрорайоне Subaru вылетел на косогор. Обошлось без жертв, водитель получил незначительные травмы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала об обстановке на дорогах и тротуарах в столице Приморья после снегопада в отдельном материале. Ранее редакция сообщала об отмене внутрикраевых рейсов.

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