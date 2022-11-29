Специалисты устраняют все поломки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Многие жители Владивостока 29 ноября жалуются на отключения электричества и отопления. Не стало исключением отсутствие горячей и холодной воды. Причина ЧП одна – снегопад, который окутал столицу Приморья накануне, 28 ноября. Работы ведутся в усиленном режиме, сообщили в своих официальных Telegram-каналах МУПВ ВПЭС и Приморский водоканал. Подробности о том, где произошли поломки и когда их ликвидируют, – в материале «Комсомольской правды».
Отключения холодной воды замечены в 59 домах Владивостока. Расположены они в Ленинском, Первомайском, Первореченском, Советском, Фрунзенском и Советском районах.
Адреса:
Адмирала Кузнецова, 59;
Братская, 34, 36, 38;
Всеволода Сибирцева, 80б, 84а;
Горная, 7, 25;
Карла Либкнехта, 10, 30/2, 37, 38;
Карякинская, 29, 31;
Ковальчука, 26;
Матросская 2-я, 13, 15, 18;
Муравьева-Амурского, 21/23;
Светланская, 191, 193, 195, 195а, 205а;
Славянская, 17;
Тунгусская, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 53, 59;
Тюменская, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а стр. 1, 30, 32, 34;
Шилкинская, 11а, 13;
Часовитина, 15;
Днепровский переулок, 4;
Лермонтова, 12;
Океанский проспект, 41.
Следует заметить, что с горячей водой ситуация в городе обстоит еще хуже. Ее отсутствие заметили в 69 домах, расположенных в Ленинском, Первомайском и Советском районах.
Адреса:
Адмирала Кузнецова, 59, 88, 90, 92;
Зейская, 12, 4/2;
Каплунова, 13, 15;
Нейбута, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67;
Пушкинская, 52;
Светланская, 133, 155;
Березовая, 5, 7;
Бурачка, 11, 13, 15, 17;
Вязовая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
Героев-Тихоокеанцев, 5а;
Гульбиновича, 17, 19, 19а, 19б;
Добровольского, 39;
Интернациональная, 51;
Калинина, 109;
Коммунаров, 32, 32а;
Надибаидзе, 11, 32;
Окатовая, 11, 11а, 17, 19, 19а, 1а, 21, 3, 3а, 5, 9а;
Олега Кошевого, 7;
Часовитина, 15;
Днепровский переулок, 4;
Проспект 100-летия Владивостока, 129, 133а, 135, 137, 143.
Работы по восстановлению электроэнергии ведутся по двум адресам: Толстого, 35 и Вострецова, 10. Однако больше всего не повезло жителям девяти домов, которые из-за снегопада лишились отопления. Ими стали: Адмирала Кузнецова, 88, 90, 92; Каплунова, 15; Нейбута, 51, 53, 61, 63; Краева,3.
Устранят неполадки по большинству адресов уже сегодня. Однако некоторые ремонтные работы могут продолжиться в течение пары дней. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.
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