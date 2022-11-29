Посредник экс-мэра Владивостока Гуменюка проведет в колонии 4 года за передачу взятки

Олег Гуменюк занимал пост главы Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Ленинский районный суд в середине ноября признал местного бизнесмена Сергея Сиротина виновным в посредничестве за взятки, сообщили в пресс-службе суда. Предприниматель проведет в колонии строгого режима четыре года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фигурант, стало известно «КП», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По части 4 статьи 291.1 УК РФ экс-посреднику грозит и солидный штраф – минимум 62,5 миллиона рублей. Напомним, это двойной размер взятки, которую Сиротин передал небезызвестному экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку.

– Осужденный обвинялся в посредничестве во взятке в особо крупном размере – 31 267 000 рублей, передаваемой им на протяжении с 22 декабря 2018 года по 24 февраля 2021 года бывшему главе Владивостока за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ «Некрополь», – говорится в решении суда.

Последний сейчас в СИЗО из-за подозрений в многомиллионной коррупции. Расследование, несколько раз сообщали в силовых органах, завершено. Но по какой-то причине суд над фигурантом откладывают. Общая сумма взяток, считают следователи, превышает 38 миллионов рублей.

Еще на посту директора госпредприятия «Хозяйственное управление администрации края» Олег Гуменюк брал монетой за приемку договорных работ от коммерческой строительной компании. Вероятно, именно этим денежным потокам и помогал приговоренный Сиротин. О том, каким мэром запомнился горожанам Олег Гуменюк – в отдельном материале «КП».

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