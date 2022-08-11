И старые грехи вспомнили: известно, сколько всего наворовал Бордюр Бордюрыч, мэтр похоронного бизнеса Олег Гуменюк

До 3 сентября экс-мэр пробудет в СИЗО. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Следователи готовятся поставить точку в долгоиграющей коррупционной истории бывшего мэра Владивостока – Олега Гуменюка – поддавшемуся проклятию чиновничьего кресла. Именно так местные называют пост главы дальневосточной столицы – большая часть бывших начальников уже получила приговоры. Гуменюк, взяточничество которого росло в геометрической прогрессии от поста к посту, тоже завершил карьеру чиновника – как-никак ждет скамья подсудимых. Расследование дела по статье «получение взятки в особо крупном размере» завершено, сообщили в СУ СК РФ по Приморью.

Следователи напомнили, что слухи о коррупционной деятельности экс-мэра ходили давно. По версии ведомства, еще на посту директора госпредприятия «Хозяйственное управление администрации края» Олег Гуменюк брал монетой за приемку договорных работ от коммерческой строительной компании. Ей же помогал выигрывать тендеры и аукционы на господряды. Речь о сумме в более чем 6,9 миллиона рублей. Деньги Гуменюк получал имуществом или услугами, передавались они подконтрольным организациям, а также лично ему и его сыну Артуру. Последний, к слову, долгое время отнекивался и папу считал невиновным. Мечтал о карьере рэпера и даже записал музыкальный видеоклип. А тут оказалось, что через сына тоже проходили «грязные» деньги.

С декабря 2018-го по февраль 2021 года длилось небезызвестное сотрудничество экс-мэра с похоронным бизнесом. От МБУ «Некрополь» он получил за это время больше 31,2 миллиона рублей. Всячески помогал организации, покровительствовал. Уголовное дело направлено в суд.

Здесь стоит отметить, что расследование, ранее писали в СК, завершили еще в конце июня 2022 года – видимо, следователям понадобилось что-то уточнить. К слову, арест чиновника продлили до 3 сентября. Вот уже почти год, с октября 2021-го, он в СИЗО.

Даже с учетом непонятного «продления» дела, завершилось оно довольно быстро. Ведь, чтобы «засадить» другого экс-главу, цементного магната Игоря Пушкарева, понадобилось полтора года следственных мероприятий.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ВЛАДИВОСТОКУ МЭР, КОТОРЫЙ ХОДИЛ ПЕШКОМ

В первую очередь, приближенной к народу риторикой. В интервью «КП» еще будучи исполняющим обязанности главы, Олег Владимирович не раз утверждал, что видит происходящее в автобусах. Мол, по городу он ходит пешком.

Из интересов экс-главы выделим картинг и общую любовь к «погонять». В собственности у Олега Владимировича, согласно недавней декларации за 2020 год, только один брутальный байк Harley-Davidson XL883N, джип марки Toyota Land Cruiser Prado. Дополняет разнообразие транспортных средств тракторный полуприцеп. Сейчас это добро, конечно, под арестом следователей.

Отдельного внимания стоит громкое звание «Бордюр Бордюрыч»: при Гуменюке вышла казусная история. Брусчатку и парапеты во Владивостоке постоянно перекладывали. А чего стоят похоронные лавочки на площади, которые установил экс-мэр... Они прославились на всю Россию. Грустно, что не так много грандиозных градостроительных проектов началось при Гуменюке. Но зато юморных моментов достаточно – читайте об этом в отдельном материале «КП».

ПО ТЕМЕ:

Меня прозвали Бордюр Бордюрыч. Чем запомнился Олег Гуменюк за два года на посту мэра Владивостока

На долю Олега Гуменюка выпало множество испытаний - от ледяного дождя до гранитных лавочек (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.