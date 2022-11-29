У приморцев есть возможность сделать свой край еще прекраснее

Заявки от представителей туристического бизнеса принимаются до 2 декабря 2022 года. Фото: Александр ХИТРОВ

Для туристов Приморский край – это какой-то отдельный мир со своими особенностями и невероятной фауной. Чего только стоят песчаные пляжи, море и дикие животные, которых то и дело встречают приморцы вблизи охраняемых территорий. Жители Приморья очень любят то место, где родились, а теперь у них есть возможность сделать его еще прекраснее, ведь туристические проекты приморцев получат субсидии почти на 30 миллионов рублей. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды».

В крае проходит второй этап конкурса субсидий на реализацию проектов развития инфраструктуры туризма. В нем могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Как рассказали в агентстве по туризму Приморского края, средства субсидий победители отбора могут направить на создание и развитие пляжей, приобретение туристского оборудования. Всего в рамках конкурса на поддержку первого направления предусмотрено 18,2 миллиона рублей, второго – 9 миллионов рублей.

Руководитель ведомства Арсений Крепский объяснил, что размер государственного финансирования одного проекта-победителя, связанного с развитием пляжных территорий, составит до 10 миллионов рублей, проекта по приобретению туристского оборудования – до 3 миллионов рублей.

Главное условие получения субсидии – у предпринимателей должны быть заключены договоры с подрядчиками и проведена оплата собственных средств им до 16 декабря, то есть до конца финансового года.

Средства предоставляются на условиях софинансирования – собственные затраты бизнеса должны составлять не менее 30% от общей стоимости проектов. Информация о правилах предоставления субсидий и сроках реализации проектов размещена на официальной странице ведомства.

Заявки от представителей туристического бизнеса принимаются до 2 декабря текущего года. Обращаться необходимо в агентство по туризму Приморского края к Максиму Евсюкову. Телефон: 8 (423) 240-13-52. Также отметим, что в крае действует программа «Развитие туризма в Приморье» на 2020-2027 годы.

Напомним, для творческих людей и любителей путешествий полпред президента в ДФО Юрий Трутнев организовывал конкурс «Дальний Восток – земля приключений». Мероприятие продлится целый год и закончится в сентябре 2023 года, поэтому у жителей Приморья и других уголков нашей страны будет много времени на то, чтобы рассказать и показать, чем их поразил Дальний Восток.

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