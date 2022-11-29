Спасатели вытянули из канавы на острове Русский автомобиль

Автомобиль достали из канавы. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные МЧС России оказали помощь съехавшему в кювет на острове Русский автомобилисту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Спасатели следовали на пожарно-тактические занятия, когда обнаружили аварию на дороге. Хозяин легкового авто пояснили, что из-за образовавшейся на трассе наледи он не справился с управлением своего транспорта, машину занесло и выбросило в канаву. Мужчина попросил помощи у МЧС.

Сотрудники ведомства не оставили водителя в беде и при помощи троса, который закрепили на легковом авто, вытянули транспорт на проезжую часть.

К слову, по информации портала «Примгидромет», вчера во Владивостоке выпало три миллиметра осадков. Все это в течение ночи, конечно же, замерзало, а уже к утру на дорогах дальневосточной столицы и Приморского края образовалась наледь диаметров в пять миллиметров. Число аварий в условиях сложившейся обстановки резко возросло.

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