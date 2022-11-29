Во Владивостоке завершился плановый ремонт школ и детских садов

Школы Ленинского района приводят в порядок. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке школы и детские сады Ленинского района проверили после планового ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования побывали в пяти учреждениях образования. Это школы № 8, № 80, центр образования № 28 и детские сады № 38 и № 111. Там отремонтировали кровли и теневые навесы.

– В этом году приоритет при планировании ремонтных работ в учреждениях образования был отдан кровлям. В Ленинском районе четыре таких объекта. На данном этапе проверки нарушений мы не выявили, – рассказали специалисты.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в этом году ко Дню знаний в порядок привели много школ. Тогда ремонтировали 39 школ и детских садов, на работы выделили 290 миллионов рублей. Также мэрия подала заявку для участия в федеральном конкурсе – благодаря дополнительному финансированию в последующие годы можно получить деньги на капитальный ремонт 25 школ.

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