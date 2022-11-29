Приморье закупит дорожную технику у белорусского «Амкодора»

Олег Кожемяко на встрече в Минске. Фото: правительство Приморского края.

В 2023 году Приморский край закупит дорожную технику у белорусского холдинга «Амкодор». Чтобы обсудить сотрудничество, губернатор края Олег Кожемяко встретился с руководством холдинга в Минске. Об этом рассказала пресс-служба правительства края и глава региона в своем Telegram-канале.

– У них богатый выбор, отличное качество, понятные условия сервисного обслуживания и лизинга. Грейдеры, бульдозеры, укладчики, катки, экскаваторы и прочие машины направим в филиалы нашего «Примавтодора», – отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Предприятия «Амкодора» уже не первый год сотрудничают с Приморским краем. Именно поэтому регион уже определился с необходимым перечнем дорожной техники для филиалов «Примавтодора». Почти 200 единиц машин позволят усилить техническую базу и эффективнее решать задачи по обслуживанию дорог.

На встрече Олег Кожемяко также выразил надежду и на продолжение сотрудничества:

– С учетом того, что с каждым годом ваши машины совершенствуются, улучшается их качество, надеюсь, что мы продолжим быть хорошими партнерами.

Председатель совета директоров холдинга Александр Шакутин в ответ отметил, что все договоренности с Приморским краем без проблем выполняются обеими сторонами. Поэтому белорусское предприятие готово к новым проектам.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что глава Приморья встретился в Минске с послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. В понедельник, 28 ноября, они обсудили перспективы торгово-экономических отношений территорий.

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