Столбики делиниаторов скоро вернут на дороги. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Делиниаторы временно исчезли с большинства дорог во Владивостоке: в районе ВВГУ, улицы Пушкинской, Инструментального завода. Вертикальные ограничители, пояснили в мэрии, убирают на время снегопадов. Основания столбиков остаются.

Это сделали городские дорожные службы перед уборкой снега. Постепенно ограничения возвращают на трассы, уже очищенные от наледи и шуги, например, так произошло в районе ВВГУ. В администрации подтвердили, что столбики делиниаторов будут убирать каждый раз перед осадками зимой.

Делиниаторы появились в столице Приморья осенью, в середине октября. Они призваны отделять полосу движения на проезжей части. Напомним, во Владивостоке ледяной дождь превратил город в каток 29 ноября. Основные магистрали оперативно очистили специалисты управления дорог и благоустройства Владивостока, а вот во дворах люди буквально передвигались на коньках. По некоторым лестницам скатывались как со спусков. Наледь во дворах и на тротуарах устраняли в течение всего дня. О последствиях снегопада «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала в отдельном материале.

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