Машины летают, люди - падают. Последствия ледяного дождя во Владивостоке 29 ноября 2022

Последствия снега с дождем. Фото: КП – Владивосток

Машина на дереве, город-каток, горящие авто это и многое другое «подарил» жителям Владивостока снегодождь, который обрушился на Приморский край 28 ноября. Из-за перепада температур осадки осели корочкой льда на дорогах и улицах приморской столицы, казалось бы, такая мелочь, но для города на сопках наступил мини-апокалипсис. «Комсомолка» собрала самые яркие кадры с ДТП, пешеходами и ледяными пейзажами за последние сутки. Хотелось бы пожелать, приятного просмотра, но здесь больше подойдет фраза – будьте аккуратнее.

ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА НАШИ ДОРОГИ

Корка льда покрыла дороги во дворах Владивостока, теперь людям, чтобы добраться до учебы или работы приходится изрядно постараться, чтобы не упасть. Кто-то подстраивается под коварную шутку стихии и скользит на подошве, сидя или стоя – уже неважно.

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ?

Утром 29 ноября всем городом обсуждали жесткую аварию. Из-за сколькой трассы на знаменитой Маньчжурской, которая славится своим крутым спуском, три автомобиля скатились, а один и вовсе повис на дереве.

Автомобиль повис прямо на дереве. Фото: Svodka25

В этот же день еще в одном жилом дворе случилась не менее серьезная авария. Автомобиль слетел прямо с косогора, к счастью, никого из людей не было рядом в этот момент.

ДТП

Стоит отметить, что о непогоде приморцев предупреждали заранее и просили автолюбителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Те, кто прислушались к этому совету отделались обледеневшими авто на следующий день, а вот кому-то не повезло, на острове Русский машина улетела в кювет, перевернулась и загорелась.

И это не первый случай ДТП в этом месте. 29 ноября спасатели вытянули из канавы автомобиль. Мужчина не справился с управлением транспорта на заледеневшей трассе.

НЕ УНЫВАЕМ

Теперь жители Владивостока делятся друг с другом лайфхаками, как передвигаться по городу, а студенты развлекаются. Обычные коробки превратились в сноуборды, а дорожки в парках – отличным местом для игры в хоккей. Прямо на коньках – все по правилам.

ПРИРОДА

Природа прекрасна в любое время года. Фото: КП – Владивосток

Растения во льдах. Фото: КП – Владивосток

Ледяной плен. Фото: Никита НОВИКОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расстояние – не преграда! Читайте, как порадовать друзей и близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.