После снегопада в Приморье погибла пожилая женщина

Автомобиль получил незначительные повреждения. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Арсеньеве полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что трагедия произошла на улице Новикова. Водитель автомобиля марки Toyota Prius по неизвестным пока причинам наехал на пожилую 83-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмы, которые получила пострадавшая, оказались несовместимы с жизнью.

Как рассказали в профильном ведомстве, водителю 44 года. На момент совершения ДТП мужчина был трезв – это доказала процедура медицинского освидетельствования.

– По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии, ищут очевидцев, назначено проведение ряда исследований.

Напомним, что 28 и 29 ноября на Приморский край обрушилась непогода. Стихия доставила местным жителям немало проблем. О том, как в регионе проходил циклон, читайте в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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