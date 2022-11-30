Председатель правительства Приморья Вера Щербина. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В региональном парламенте Приморья утвердили бюджет на 2023 год и плановый период –2024-2025 годы. Социальные льготы расширят. Вера Щербина, председатель регионального правительства, отметила появление в крае социальных сертификатов на товары новорожденному ребенку, выплаты педагогам за подготовку учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также предоставление денег на индивидуальное жилищное строительство. Последняя льгота создана специально для участников специальной военной операции на Украине.

Дополнительные детали еще уточняют. Сумма выплаты и общее количество запланированных на реализацию средств пока не оглашены. Подразумевается, что участок для ИЖС военнослужащий сможет приобрести на территории Приморского края.

Скорректировать доходы на более чем 5 миллиардов рублей позволили трансферы из федерального бюджета. Расходная часть по сравнению с прошлым годом выросла на 5,75 миллиарда рублей. За счет корректировок индексируют стипендиальный фонд. В проекте предусмотрено, что власти повысят зарплаты работникам госструктур, и речь не только о бюджетниках «указных» категорий.

– В 2023 году доходы составят 167 миллиардов рублей. По расходам – 179 миллиардов рублей. 12,4 миллиарда рублей дефицит. Самый живой – предстоящий год. Последующие годы будут корректироваться, – уточнила Вера Щербина.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о принятии бюджета дальневосточной столицы на плановый период. В гордуме проект приняли пока только в первом чтении.

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