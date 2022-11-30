Дорожники на Тополиной аллее. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Второй день подряд Владивосток пытается избавиться от последствий снега с дождем, которые шли при минусовой температуре 28 ноября. Еще немало точек, которые предстоит освободить ото льда, и до них точно дойдут. Дорожники трудились всю ночь – они вновь обработали сложные участки реагентами, после реакции с которыми наледь таяла и ее убирали или с помощью спецтехники, или же вручную. Всего специалисты очистили более чем 100 адресов. Как рассказали в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды, основной упор был сделан подходы и подъезды к различным социальным учреждениям, а также улицам, которые озвучивали сами жители.

Представители МБУ «Содержание городских территорий» отмечают, что сейчас работа продолжается:

– Наши бригады и техника, а также представители привлеченных подрядных организаций и «Зеленого Владивостока» убирают образующуюся наледь с тротуаров, дорог, лестниц и повторно распределяют реагенты. Также очищаем прибордюрные полосы, чтобы избежать дальнейшего образования гололедицы при таянии снега и льда.

На улицы дальневосточной столицы вышли 274 человека, они вручную очищают от последствий непогоды тротуары, лестничные пролеты и переходы. В районах города можно заметить специализированную технику, всего больше 100 штук.

Сообщать об адресах, где образовалась наледь или ответственные лица не уделили должного внимания очистке и обработке территорий, можно в ЕДДС по телефону 2222-333 или в чат-бот администрации Владивостока в Телеграм. Кстати, «Комсомолка» тоже принимает адреса, пишите нам в личные сообщения или под публикацией:

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