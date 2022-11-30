В Приморье ликвидиируют муниципальные комитеты и сельские администрации целого района

Карта Приморья серьезно меняется. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Приморском крае очередной район прошел реструктуризацию системы управления. Для экономии бюджетных средств, внедрения единого генплана и сбалансированного развития территорий все поселения в Яковлевском районе объединились в муниципальный округ. Низовые структуры, мункомы и сельские администрации, реорганизовали. Решение об этом единогласно приняли на очередном заседании ЗС ПК в среду, 30 ноября.

Все села и субъекты района попадают под реформу. Яковлевское, Варфоломеевское, Новосысоевское, Покровское и Яблоновское сельские поселения образуют единый мунокруг. Это уже 13 по счету субъект в Приморье, который реформировали для оптимизации, ранее это произошло с Анучинским, Лазовским, Октябрьским, Ханкайским, Чугуевским, Кавалеровским, Хорольским и Тернейским районами. За один только 2022 год преобразовали четыре объекта на карте Приморья.

Проект одобрили в трех чтениях. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, создание округа потребует дополнительных финансовых затрат в сумме 3,9 миллиона рублей в связи с необходимостью проведения выборов Думы нового муниципального образования.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о решении парламента Приморья ввести антиалкогольные ограничения.

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