В Приморье пьют по 11,28 литра на душу. Так, по крайней мере, было в 2020 году. Фото: Вадим ПОПОВ

На внеочередном заседании Законодательного Собрания, которые, как правило, отличаются депутатской сдержанностью, прошли бурные споры. В стенах парламента обсудили изменения в закон о торговле спиртным – посягнули, сказали бы многие, на важный социальный институт. Однако депутаты нацелены повысить эффективность профилактики алкоголизма, который приносит региону и стране уйму проблем. В крае ограничат часы торговли спиртным с 10 часов утра до 22 часов вечера, заявили на заседании ЗС ПК 30 ноября.

Еще одной вехой закона выступил запрет на торговлю горячительными напитками в праздники, связанные с детьми и подростками: 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний) и на выпускные. Закроют точки продажи алкоголя в жилых домах (речь о тех магазинах, что расположены со стороны подъездов). Новые нормы коснутся не более чем 1% лицензиатов – и так, считают депутаты, обеспечится правопорядок, и получится соблюсти права граждан на тишину и отдых. Да и вообще закон направлен на профилактику: в барах дети не пойдут и не увидят пьющих взрослых, а на улице это, к сожалению, реальность.

Обсуждения высоко градусных напитков выдалось жарким. Парламентарии интересовались, затронет ли новая норма сферу общепита (отвечаем: практически не затронет), а также рассуждали о том, каким профилактическим целям отвечает инициатива.

– Можно выпить аспирин, можно опохмелиться чем-то. Наверное, для здоровья все-таки полезнее. Эти часы [ограничительные] позволяют привести свое состояние в нормальное, чтобы тяга [к спиртному] не продолжилась. Эти меры работают в комплексе. <...> Мы поможем кому-то организм очистить, – рассказал депутат Андрей Андрейченко.

Игорь Чемерис напомнил коллегам, что не все присутствующие – специалисты психиатрии и наркологии. Он призвал комплексно проработать организацию работы «приемников» для нетрезвых жителей. Напомним, инициатива о возвращении вытрезвителей уже одобрена ЗакСобранием в мае 2023 года. Однако реализация закона пока затягивается. Высказался на заседании даже старший помощник прокурора края по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами края Виталий Москальчук, вспомнил про «День пьяных бантиков», намекнув тем самым, что 1 сентября и на Последний звонок резко увеличивается уровень детской преступности.

Важно отметить, что «сухой закон» на территории Приморья уже ввели из-за частичной мобилизации. Тогда продавать спиртное запретили у гарнизонов и военкоматов. Законопроект «антиалкогольных поправок» обсуждают в третий раз с 2021 года. В первоначальной версии предполагалось запретить продажу спиртного жителям младше 21 года.

В итоге на заседании 30 ноября против принятия изменений выступили три депутата, еще трое воздержались. Положительное решение принято на основе мнений большинства.

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