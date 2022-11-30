Коммунист назвал ужесточение продажи алкоголя в Приморье шагом «до лимонадных свадеб»

Приближается Новый год, который вряд ли будет лимонадным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье в очередной раз серьезно ограничили продажу алкогольных напитков. Законодатели региона одобрили в трех чтениях пакет «антиспиртных» поправок, среди которых ограничение часов продажи (теперь можно только с 10 часов утра до 22 часов вечера), а также запрет на торговлю алкоголем в жилых домах. Речь о тех точках продажи, которые размещены со стороны подъездов. Об этом стало известно на заседании Законодательного Собрания Приморья.

Как писала «КП», депутат Андрей Андрейченко (ЕР) и зампредседателя краевого правительства Николай Стецко выступили основными инициаторами законопроекта. По словам Андрейченко, мера поможет очистить организм человека, который выпил накануне. А Стецко, в свою очередь, заявил, что выручка алкогольных заведений состоит в отнюдь не в алкоголе. Ранее законодатели утверждали, что проект затронет менее 1% лицензиатов.

Депутат от фракции КПРФ Геннадий Шульга заявил, что еще одна мера в рамках закона – запрет на продажу спиртного в День знаний и выпускные – бессмысленна. Он заявил, что школьникам так или иначе не продают алкоголь.

– Так можно дозапрещаться и до лимонадных свадеб, – заявил депутат.

Подробнее о рассмотрении закона «КП» писала в отдельном материале.

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