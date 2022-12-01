Выделяться целевые средства будут из бюджета муниципального образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламентарии Законодательного Собрания Приморского края приняли законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут получить денежные выплаты взамен бесплатного участка. О решении депутатов, прошедшем второе и третье чтения, стало известно на очередной сессии.

Ранее «КП – Владивосток» уже писала, что документ, предложенный региональной прокуратурой, одобрили в первом чтении на сентябрьском заседании ЗС ПК. Затем инициатива была доработана. В ней учли предложения органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Благодаря законопроекту у многодетных семей появится возможность воспользоваться единовременной выплатой взамен бесплатной земли. Установкой суммы займется муниципальное образование. Следовательно, и выделяться целевые средства будут из местного бюджета.

– Получатели смогут потратить ее на приобретение или строительство жилого помещения, покупку земельного участка, а также на первоначальный взнос по жилищному кредиту или погашение долга по ипотеке, – отметили в пресс-службе ЗС ПК.

Стоит отметить, что заменить участок на деньги можно только с согласия претендента. Он обязан находиться в регионе не менее трех лет, а также встать на учет в качестве нуждающегося в жилье. Размер и условия выдачи сертификата определит также мунобразование.

Изменения, внесенные в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» начнут действовать с 1 июля 2023 года.

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