Больше семи тысяч мобилизованных приморцев уже получили региональные выплаты

Помимо региональной выплаты призванным на защиту Родины в ходе частичной мобилизации положена еще и федеральная. Фото: Даниил ОПАРИН

Более семи тысяч мобилизованных приморцев получили выплаты. Это больше 90% отправившихся в зону СВО. Об этом сообщает правительство Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бойцы получили по 150 000 рублей. Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отметила, что деньги местные жители получают согласно спискам от военных ведомств. Единовременную выплату получили 7 276 человек. Процесс контролируют власти края.

Напомним, что региональная поддержка введена еще в октябре по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Позднее, в конце ноября, глава региона поручил ускорить выплаты мобилизованным.

Помимо региональной выплаты призванным на защиту Родины в ходе частичной мобилизации положена еще и федеральная – 195 000 рублей. Получить консультацию по выплате мобилизованные и члены их семей могут в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 (423) 239-38-48.

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