Кто и когда бесплатно сможет пользоваться платными парковками во Владивостоке в 2023 году

Не все паркоматы запустили в городе. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Автомобилям второй очереди каршеринга во Владивостоке дадут возможность парковаться бесплатно в зонах «Цифрового Приморья». Машину можно будет поставить в стояночной зоне. Аналогичная «льгота» будет распространяться и на многодетные семьи, заявил на пресс-конференции Станислав Журавлев, куратор проекта появления платных парковок во Владивостоке:

– Многодетным родителям предоставят возможность бесплатно парковаться в любой стояночной зоне.

В целом, по словам представителей компании, региону уходит 70% дохода от паркоматов. Более того, через «Цифровое Приморье» в январе можно будет пополнять школьные карты. Это карточки, с помощью которых ребята могут попасть в учебное заведение. Сервис используется для проезда по льготе и покупки школьного питания.

– У нас 31 сервис. Из них много социальных. Если мы говорим о контроле прохода к школам, по статистике во Владивостоке запущено в 77 учреждениях. Сама карта уже введена в 133 школах, – заявил Журавлев.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, сколько транзакций прошло через компанию за неделю после запуска нашумевших паркоматов.

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