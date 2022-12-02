На платных парковках во Владивостоке за неделю заработали 150 тысяч рублей, штрафы исчисляются единицами

Зоны парковок выделены разметкой. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Специалисты компании «Цифровое Приморье», которая установила платные парковки во Владивостоке, подсчитали количество проведенных транзакций. С 25 ноября (момента запуска некоторых паркоматов) сумма достигла 150 тысяч рублей (984 операции), сообщили «КП» в компании.

Пока штрафы исчисляются единицами. Автомобилей пока ставят немного из-за погодных условий. А что же с неполадками в работе приложения, с которыми столкнулись пользователи Владивостока? И когда запустят все паркоматы? Руководитель проекта Станислав Журавлев заявил на пресс-конференции, что 99% проблем запуска были решены, но проблемы оборудования все равно будут.

– Не все участки запущены, основная масса запускается 25 декабря. И тогда уже можно будет сделать какие-то выводы <...> Люди пытаются понять, как и где оплачивать. Всего поступило около 600 обращений от местных жителей. Чистых жалоб пока не поступало. Обращений насчет некачественной работы или по поводу того, что людям негде припарковаться, не было.

Напомним, паркоматы установили осенью 2022 года. Предполагалось, что проект поможет разгрузить дороги Владивостока, освободить магистрали от пробок наряду с введением выделенной полосы для автобусного транспорта.

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