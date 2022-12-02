Проект бюджета Владивостока на 2023 год представили жителям

Жители могли задать свои вопросы. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Публичные слушания проекта бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы провели во Владивостоке с жителями. Расходная часть муниципальной казны в этом году составит 24,7 миллиарда рублей, доходы превысят 24,7 миллиарда. Подробности слушаний привели в пресс-службе администрации.

Как заявил первый замглавы Владивостока Сергей Дмитриенко, расходы города в документе на 5 миллиардов больше первоначального прошлогоднего показателя. Бюджет, подчеркнул спикер, будет социально ориентированным.

– Основной объем средств, а это порядка 18 миллиардов рублей, будет направлен на социально-культурную сферу по разным направлениям. Помимо того, 5 миллиардов рублей уйдут на обеспечение сферы городского хозяйства – это транспорт, дороги, благоустройство, переселение из аварийного жилья, – заявил заместитель главы.

На меры поддержки горожан утверждено как минимум 1,4 миллиарда рублей. 800 миллионов запланированы на благоустройство, более того, аналогичный объем средств пойдет на модернизацию и содержание общественного транспорта.

Экспертные заключения на проект бюджета представили начальник аналитического отдела МИФНС России № 12 по Приморскому краю Олеся Зимба и доцент кафедры экономики и управления Владивостокского государственного университета Нина Ивельская. Они рекомендовали принять проект бюджета Владивостока на 2023 год.

Напомним, как писала «КП», Дума Владивостока приняла проект МПА о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении 24 ноября. Документ одобрили большинство депутатов.

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