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НовостиВладивосток2 декабря 2022 8:55

«Прямо над нашим домом летел»: очевидцы сняли первые минуты после крушения истребителя МиГ-31 в Приморье

Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-31 в Приморье 2 декабря 2022 года
Дарья ИЩУК
Военный истребитель.

Военный истребитель.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между поселками Таежный и Алексеевка в Приморье потерпел крушение истребитель МиГ-31, сообщили «КП» источники в экстренных службах.

В интернете появились видео от очевидцев, которые сняли первые минуты инцидента. На жутких кадрах виден столп черного дыма, который поднялся от разбившегося судна. Снимавшие видео люди обсуждают, что истребитель летел прямо над их домом. Они также предполагают, что у самолета загорелся двигатель. Напомним, что ранее Минобороны сообщило, что МиГ-31 потерпел крушение в Приморье во время учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. Истребитель упал в месте, далеком от населенных пунктов. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы участвуют в поисковых работах. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность воздушного судна.

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