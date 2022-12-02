Многокилометровая пробка сковала выезд из Владивостока

Водитель выставил знак аварийной остановки. Фото: Комсомольская правда

Вечером 2 декабря, в пятницу, на выезде из Владивостока образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы сообщают, что все из-за автогруза, у которого случилась поломка. Подробнее – в материале «КП».

Машины стоят в пробке на выезде из города со стороны Низководного моста, почти не двигаясь. Очередь образовалась такая, что не видно даже конца. Такой затор случился из-за вставшего на проезжей части автогруза. Он выставил знак аварийной остановки. Не понятно, что случилось с машиной, видимых повреждений нет.

Напомним, что за сегодня это уже не первая пробка во Владивостоке. «Комсомольская правда – Владивосток» писала про утреннюю аварию. Движение замедлено с Окатовой в сторону Золотого моста. Причиной затора стала авария. Участниками ДТП стали грузовик и автобус. Повреждения у обоих транспортных средств были минимальные.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отправить праздник в любой уголок России – реально.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.