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НовостиВладивосток3 декабря 2022 0:59

Отца 13-летнего школьника, который устроил массовое ДТП во Владивостоке, привлекли к ответственности

Ему предстоит компенсировать материальный ущерб за несколько разбитых автомобилей
Роман КИРИЛКИН
Сам «гонщик» сознался полицейским, что машину взял без разрешения родителей.

Сам «гонщик» сознался полицейским, что машину взял без разрешения родителей.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Отец 13-летнего школьника, который угнал семейный автомобиль и устроил несколько ДТП во Владивостоке, привлекли к административной ответственности. Ему предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный трем автомобилям его сыном, а также выплатить штраф, сообщает «КП»

Как рассказали в приморском УМВД, подросток сел за руль Daewoo Nexia и, двигаясь со стороны улицы Терешковой, на Бурачка врезался в Honda Accord. От удара последнюю отбросило на припаркованный Subaru Forester. Затем в районе Олега Кошевого, 25, юный водитель столкнулся с другим «Форестером». В аварии пострадали только автомобили.

Сам «гонщик» сознался полицейским, что машину взял без разрешения родителей, чтобы покататься. ТС изъяли и поместили на стоянку временного содержания, а собранные материалы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

ТС изъяли и поместили на стоянку временного содержания.

ТС изъяли и поместили на стоянку временного содержания.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

– В отношении отца несовершеннолетнего нарушителя ПДД составлен протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ему также предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный его сыном владельцам автомобилей, получивших механические повреждения, – отметила начальник отдела информации и общественных связей приморского УМВД Ирина Сырова.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание взрослых на то, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Для этого необходимо не допускать их к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

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