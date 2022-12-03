Сам «гонщик» сознался полицейским, что машину взял без разрешения родителей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Отец 13-летнего школьника, который угнал семейный автомобиль и устроил несколько ДТП во Владивостоке, привлекли к административной ответственности. Ему предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный трем автомобилям его сыном, а также выплатить штраф, сообщает «КП»

Как рассказали в приморском УМВД, подросток сел за руль Daewoo Nexia и, двигаясь со стороны улицы Терешковой, на Бурачка врезался в Honda Accord. От удара последнюю отбросило на припаркованный Subaru Forester. Затем в районе Олега Кошевого, 25, юный водитель столкнулся с другим «Форестером». В аварии пострадали только автомобили.

Сам «гонщик» сознался полицейским, что машину взял без разрешения родителей, чтобы покататься. ТС изъяли и поместили на стоянку временного содержания, а собранные материалы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

ТС изъяли и поместили на стоянку временного содержания. Фото: УМВД России по Приморскому краю

– В отношении отца несовершеннолетнего нарушителя ПДД составлен протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ему также предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный его сыном владельцам автомобилей, получивших механические повреждения, – отметила начальник отдела информации и общественных связей приморского УМВД Ирина Сырова.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание взрослых на то, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Для этого необходимо не допускать их к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

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