Во Владивостоке на доме, где жил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, появится мемориальная доска в начале 2023 года

Мемориальную доску в честь мэтра уже установили у входа корпуса Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Улыбками и слезами запомнилось открытие мемориала в честь Владимира Сунгоркина, главного редактора «Комсомольской правды». Он покинул нас осенью 2022 года, памятная доска появилась на стенах корпуса F в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. Этот вуз (бывший ДВГУ) – Альма-матер Владимира Николаевича. Мы спросили мэра дальневосточной столицы Константина Шестакова о том, когда же появится доска на Бестужева – в доме, где когда-то жил мэтр отечественной журналистики. Установить ее предложили в конце октября.

– Это будет в начале следующего года. Идем по пути необходимых согласований, ведь нужно соблюсти формальности. Это несложно, но мы должны ведь сделать все так, чтобы не было вопросов в легитимности изменения фасада. Уверен, что мы с вами [редакцией «КП»] еще встретимся и не раз, чтобы обсудить это. <...> Администрация берет на себя все обязательства.

Имена специалистов, которые возьмут на себя разработку дизайна мемориала, пока тоже не известны. Однако в мэрии уверены, что продолжат контакт с женой главного редактора Татьяной Сунгоркиной, чтобы консультироваться о ходе работ.

Напомним, памятную доску на Бестужева предложили установить в думе Владивостоке. В Хабаровске 1 декабря, назвали улицу в честь Владира Николаевича (именно там он родился). В субботу, 3 декабря, открыли мемориал в ДВФУ на острове Русском.

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