Мэр Владивостока вместе с женой Владимира Сунгоркина планируют запустить конкурс для местных журналистов

Константин Шестаков. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил создать конкурс для местных журналистов Приморья и дальневосточного центра. Идеями для работ по условиям потенциального конкурса должны выступить судьбы местных общественных деятелей, для призеров выделят гранты. Об этом Шестаков рассказал на открытии мемориальной доски в честь главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина в ДВФУ.

– Необходимо приложить общие усилия, организовать конкурс или грант, который мог бы сподвигнуть наших журналистов писать честно, профессионально и своими шагами продвигать Владивосток и Приморье на примере конкретных людей, освещая их жизни, – сказал мэр, – нужно, чтобы пример Владимира Сунгоркина зажигал сердца всех, кто работает в средствах массовой информации.

Он призвал заинтересованных подключиться «к большой истории», которая помогла бы популяризировать Владивосток и Приморье, а также его ключевых деятелей. Присоединиться к консультациям по разработке конкурса Константин Шестаков предложил Татьяне Сунгоркиной, жене Владимира Николаевича.

– Уверен, что вы нам поможете. Подскажите, как бы он [Владимир Николаевич] хотел это видеть, организовать.

Напомним, открытие мемориала в честь бывшего главного редактора «КП» состоялось в ДВФУ на острове Русском 3 декабря. О том, как увековечили память мастера российской журналистики – в отдельном материале.

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