Главное - не провалиться под лед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом морозов в Приморском крае открылся сезон для зимней рыбалки. Хотя и преждевременно, но на лед уже вышли десятки рыболовов. Видео с претендентами на медаль «За слабоумие и навагу» появилось в сети в субботу, 3 декабря.

Первое видео показывают ситуацию в районе станции Угольной. Автор видео снимает окруживших его рыбаков и говорит, что «народ присутствует». На кадрах можно насчитать с десяток человек.

На следующую запись попала Тавричанка. Здесь рыбаков вполовину меньше, а автор видео говорит, что «рыбы нет», при этом снимая несколько камбал, лежащих на льду. Но большее внимание приковывают другие кадры.

На третьем видео мужики уже возвращаются с рыбалки, топая по воде. Видимо, она растаяла, когда выглянуло солнце.

– Рыбалка завершена, сезон открыт. Чистая водичка, приятная, – весело подмечает снимающий.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что в крае местные рыбаки не просто вышли на лед, а выехали на него на мотоцикле.

Отметим, региональное МЧС предупреждает жителей, что этой зимой лед на водоемах встанет позже обычного из-за сложившихся гидрометеорологических условий. Устойчивый ледяной покров будет формироваться в период с 1 по 12 декабря. Сейчас лед уже появляется на морской акватории Владивостока – в бухтах острова Русский, поселка Береговое.

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