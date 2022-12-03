Бывшего вице-мэра Владивостока отправили в СИЗО на два месяца

Бывшие чиновники нанесли ущерб бюджету приморского каря в размере не менее 77,9 миллиона рублей. Фото: Милана СОКОЛ

Бывшая вице-мэр и директор департамента земельных отношений Владивостока Наталья Соколова отправится в СИЗО на два месяца. Второй фигурант – экс-глава управления муниципальной собственности дальневосточного центра Армен Карапетян – проведет столько же времени под домашним арестом, сообщает «КП».

– Сегодня по ходатайству следователя СУ СК РФ по Приморскому краю суд избрал в отношении бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Натали Соколовой меру пресечения в виде заключения под стражу, а также в отношении сотрудника краевого министерства земельных Армена Карпетяна домашний арест, обоим сроком на два месяца.

Напомним, ранее редакция писала, что работники следокма совместно с ФСБ задержали Наталью Соколову и Армена Карапетяна. По данным специалистов, бывшие чиновники нанесли ущерб бюджету приморского каря в размере не менее 77,9 миллиона рублей.

По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года чиновники предоставили участок гаражно-строительному кооперативу на 11,4 тысячи «метров». Землю была передана без торгов, и плата за нее получилась гораздо ниже рыночной. В связи с чем бюджет Владивостока недополучил минимум 57,8 миллиона рублей. С декабря 2015 года по январь 2022 года было совершено несколько незаконных сделок, связанных с землей на сопке Шошина. Отмены этих договоров добивалась прокуратура Приморского края. Но за это время набежало еще 20,1 миллиона рублей ущерба.

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