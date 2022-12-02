Соколова пришла в администрацию во времена мэра Олега Гуменюка. Он уже почти год в СИЗО. Фото: Милана СОКОЛ

Следователи совместно с ФСБ задержали вице-мэра Владивостока и бывшего директора департамента земельных отношений Наталью Соколову. Такая же участь постигла в ту же пятницу, 2 декабря, экс-главу управления муниципальной собственности дальневосточного центра Армена Карапетяна. Бюджету Приморья, считают следователи, они нанесли не менее 77,9 миллиона рублей. Об этом заявили в региональном СУ СК РФ.

В силовых структурах считают, что с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года чиновники предоставили участок гаражно-строительному кооперативу на 11,4 тысячи «метров». Землю с 13 гаражами передали без организации торгов (немного-немало 260 «квадратов»), а вот плата за нее была гораздо ниже рыночной. Городской бюджет потерял минимум 57,8 миллиона рублей. С декабря 2015 по январь 2022 года преступление повторили – речь о незаконных сделках с землей на сопке Шошина с собственниками расположенных на них объектах. Отмены этих договоров добивалась прокуратура Приморского края. Но за это время набежало еще 20,1 миллиона рублей ущерба.

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Армена Карапетяна оштрафовали на 5 тысяч рублей в конце ноября 2022 года за нарушения сроков рассмотрения жалоб жителей, после чего он оставил пост. Соколова, в свою очередь, занимала должности заместителя главы города с 2019 года по февраль 2021 года (от работы ее освободили с приходом Константина Шестакова в кресло главы администрации). При этом до этого, с 2012 по 2016 годы, женщина работала в департаменте земельных и имущественных отношений края. Уволил ее экс-губернатор Михаил Миклушевский, прокомментировав, что так избавляется от недобросовестных людей.

Напомним, преступления в сфере земельных отношений и раньше происходили в Приморском крае. Так, например, за махинации с участками для льготников осудили экс-депутата ЗСПК Юлию Толмачеву. В почти аналогичном преступлении (только вместо земель для ветеранов жертвой оказались многодетные семьи) обвинили мэра Большого Камня Андрея Андрюхина.

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