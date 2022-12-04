В Приморье глыба льда рухнула на автомобиль, в котором находились дети

Инцидент произошел на станции Весенняя. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На видеорегистратор одного из приморцев попал жуткий момент, как глыба льда падает прямо на автомобиль. VL.ru сообщает, что за рулем была женщина, а в салоне помимо нее еще трое детей.

Инцидент произошел на станции Весенняя, лед свалился с надземного перехода. К счастью, люди не пострадали, аварию на месте оформили сотрудники ГИБДД.

Общую сумму ущерба пока определить сложно, так как в машине могут быть скрытые повреждения. Внутри лобового стекла, которое покрылось паутиной из трещин, пострадали датчики, также ледяная глыба деформировала крышу автомобиля.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о страшном ДТП, которое произошло в Уссурийске. водитель Toyota Mark II разбился насмерть о столб с информацией о раненных и погибших на этом участке дороге. Трагедия произошла на улице Ленинградской, напротив клуба Fobos. Очевидцы сообщают, что скорая не успела помочь парню, который был за рулем. По словам знакомых погибшего, с ним в машине находились два человека, они получили тяжелые травы.

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