Акция такого масштаба пройдет во Владивостоке впервые. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Необычный матч пройдет в приморской столице в понедельник, 5 декабря, в приморской столице. Спортсмены «Адмирала» и «Амура» не только сразятся на льду, но и поддержат бездомных животных. Принести корм и поддержать акцию могут все желающие, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Игра приморского и хабаровского хоккейных клубов состоится в 19:30 в «Фетисов Арене». Серьезное противостояние команд станет не единственным сюрпризом для болельщиков, ведь в холле спортивного-комплекса установят специальные боксы для корма. Таким образом, у приморцев появится возможность внести вклад в общее дело и помочь бездомным животным. Ценным подарком для питомцев фонда «Умка» станет любое количество угощений. Ориентироваться в данном вопросе стоит только на свои возможности и ощущения.

Акция такого масштаба пройдет во Владивостоке впервые. Однако администрация города уже долгое время сотрудничает с зоозащитниками и проводит мероприятия, посвященные гуманному отношению к животным. Примерами могут служить информационная поддержка деятельности фондов, организация благотворительных выставок с раздачей спасенных животных, проведение уроков добра в школах и так далее. Кроме того, во Владивостоке появились специализированные площадки для тренировки и выгула собак. Расположены они в Покровском парке и на улице Калинина в сквере Первой маевки. Новым этапом на пути к огромной цели станет событие, которые пройдет в рамках матча «Адмирала» и «Амура».

– Приглашаем всех неравнодушных жителей нашего города стать частью команды и сделать свой вклад в общее доброе дело, – сказала советник главы города Екатерина Бабенко.

Следует отметить, что перед началом матча его зрителям покажут социальный ролик и расскажут про волонтеров, которые с заботой и любовью берегут каждого питомца фонда.

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