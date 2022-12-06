Прокуратура займется делом об отключении электричества в крупном районе Владивостока

Все жители имеют право на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Более 400 жилых домов и объекты социальной инфраструктуры остались без электричества во вторник, 6 декабря. Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства. Подробнее – в материале «КП».

Все жители имеют право на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Однако примерно в 15 часов целый район в городе неожиданно остался без электроснабжения. Все произошло из-за буровых работ около кладбища «Морское». Рабочие сторонней организацией повредили высоковольтную линию электропередач. Энергетики Приморских электрических сетей сразу принялись переводить нагрузки на резервные источники питания.

Прокуратура Первомайского района Владивостока уже проводит проверку случившегося. Сейчас электроснабжение восстановлено, но лишь частично. Это тоже поставлено в прокуратуре на контроль.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что без электроснабжения осталась часть потребителей Первомайского района.

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