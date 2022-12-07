Последствия пожара. Фото: Милана СОКОЛ

Паназиатский ресторан Zuma загорелся во Владивостоке минувшей ночью, 7 декабря. Возгорание зафиксировали примерно в час ночи, посетители и персонал эвакуировались самостоятельно. Никто в пожаре не пострадал.

В региональном МЧС Приморья сообщили, что пожарные прибыли уже через три минуты. 2 этаж и крыша были охвачены пламенем. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров, его полностью потушили. Но от ресторана остался только каркас здания. Мебель внутри выжжена. Первые подробности и фото редакция публиковала в отдельном материале. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала доследственную проверку в заведении.

– Дорогие друзья, коллеги, гости. Ночью в нашем любимом ресторане случился пожар. Пока мы не можем подобрать слов, – прокомментировали в официальном канале Zuma в социальной сети.

Вся площадь вокруг ресторана покрылась ледяной коркой из-за работ по тушению. Пескоструйные автомобили посыпают дорогу реагентами. Пожарные в здании. Корреспондент «КП» прибыл на место, чтобы узнать обстановку. Техника МЧС все еще находится у ресторана. Причины пожара неизвестны. Это устанавливают компетентные органы. Начальство МЧС внутри ресторана. Работают дознаватели.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 10:30.

Ликвидация пожара завершена, подтвердили «КП» в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства. По предварительным данным, причиной пожара оказалось короткое замыкание, но это еще стоит установить дознавателям. Расследование может занять месяцы.

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