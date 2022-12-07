Конкурс продлится до 23 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Владивостока запустила добрый конкурс в преддверии главного зимнего праздника. Ребятам от 7 до 18 лет предлагают сделать оригинальные елочные украшения и побороться за призы.

Конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка» продлится до 23 декабря. Условия участия довольно простые – поделка в новогодней тематике должна быть не менее 25 сантиметров, но не более полуметра. Выполнить ее необходимо из влагоустойчивого материала и обязательно учесть, что игрушка должна крепиться на елку. Ребята могут сделать фигурки сказочных персонажей, символы праздника, сосульки, конфеты, шары, бусы, гирлянды или придумать что-то свое.

– К работе также должна быть приложена информация об авторе работы: название работы, ФИО автора, возраст, наименование образовательной организации и класс. Прием заявок и самих работ уже проходит в управлении культуры ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10:00-12:00 и с 14:00-16:00 по адресу: Океанский проспект, 30, кабинет № 6, – отметили в мэрии.

Как рассказала начальник городского управления культуры Светлана Шупиро, лучшие работы направят для украшения новогодних елок и городских общественных пространств. Авторы 20 самых запоминающихся и креативных поделок получат памятные призы и благодарственные письма от администрации.

«КП-Владивосток» ранее сообщала, что город преображается к Новому году, улицы украшаю праздничной иллюминацией. На главной площади столицы Приморья по традиции в последнюю неделю декабря откроется зимний городок.

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