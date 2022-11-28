Еще больше украшений появится на улицах Владивостока

Яркие украшения разместили в центре Владивостока. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Подготовка к Новому году в столице Приморья 28 ноября идет полным ходом. Рабочих не пугает циклон, который должен обрушится на край, по прогнозам синоптиков. Развешивали яркие световые конструкции специалисты с самого утра на улице Светланской возле центральной площади города. Журналист «Комсомольской правды» связался со специалистами и узнал, как продвигается работа.

–Уже повесили 230 панно из 350. Осталось нашими силами смонтировать оборудование на улицах Калинина и Суханова. Сейчас сильного ветра и снега нет, поэтому мы продолжаем работать, – сообщила Елена Титова, пресс-секретарь ВПЭС.

В ближайшие дни работы продолжатся на улицах Калинина и Суханова. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Представитель компании добавила, что яркие украшения появятся на Суханова вплоть до Золотого моста, а в районе Чуркина праздничные иллюминации появятся от Калинина, 2А, до Калинина, 45.

Ранее планировалось украсить приморскую столицу 270 декорациями, однако их количество резко увеличилось до 350. В пресс-службе ВПЭС объяснили, что схема по размещению уличного освещения по Суханова была откорректирована администрацией Владивостока.

Следует отметить, что «Комсомолка» писала, что преобразят город консоли в виде «Звездочек», «Снеговиков», «Салютов», «Ангелов» и «Люстр». Все монтажные работы должны закончиться до 22 декабря

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