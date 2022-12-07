«Предстоит огромная работа»: бизнес-омбудсмен Приморья высказалась о пожаре в Zuma

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина. Фото: Сергей БАЛАНОВ

О многих бедах и победах бизнеса в Приморском крае известно уполномоченному по защите прав предпринимателей Марине Шемилиной. После пожара в Zuma вопросом: «Что будет дальше» задалась не только команда ресторана, но и местные жители, которые всем сердцем любили это заведение. Эксперт рассказала «Комсомолке», что обычно делают предприниматели, когда их детище страдает от пожара.

– Марина Анатольевна, предположим, у меня сгорел ресторан, что мне делать, помимо того, что звонить пожарным?

– Пожарные – это те, к кому вы должны обратиться в первую очередь. Также ключевую роль в вопросе по дальнейшим действиям со стороны заведения играет страховка. Нужно восстановить бухгалтерию, для того чтобы понять размер ущерба, а его необходимо подтвердить документами. И конечно же нужно оценить масштаб повреждений. Это мебель, оборудование, посуда и прочее. Здесь нужно быть в тесной связи с МЧС, получить справку о пожаре, сообщить о возгорании во все госорганы, предупредить контрагентов. Все эти формальности стоит соблюсти, чтобы решить проблему.

– Может ли предприниматель в таких случаях рассчитывать на какую-то финансовую помощь от государства?

– Дать однозначный ответ сложно. Трудность заключается в том, что ресторан торговал акцизным товаром (алкоголь и табачные изделия). Согласно действующему законодательству, для такой категории торговли отсутствуют меры поддержки. Но я думаю, что этот случай – исключительный, я бы даже сказала чрезвычайный, однако здесь нужно обращаться в Министерство экономического развития Приморского края.

По словам эксперта, у ресторана есть шанс воспользоваться услугами микрокредитной компании, чтобы восстановить бизнес. За оценкой ущерба следует обратиться в Торгово-промышленную палату Приморья. Но самое важное – нужно, чтобы бизнес был застрахован. А это значит. Что впереди предстоит огромная работа со страховой компанией.

Напомним, крупный пожар произошел ночью 7 декабря. Огонь тушили около пяти часов, но спасти здание не удалось – помещение выгорело полностью. В этот момент ресторан был уже закрыт для гостей, никто не пострадал, сотрудники успели покинуть здание.

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