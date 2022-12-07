Во Владивостоке родители расскажут о своих претензиях к школе

По всем обращениям организуют проверки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Владивостока организует горячую линию для родителей, чьи дети ходят в школу. 8 декабря с девяти утра до шести вечера приморцы могут позвонить и спросить все, что их интересует, касаемо образования их ребенка. А также высказать свое мнение о сборах средств на нужды учебного заведения, форме, учебной литературе и так далее.

– Люди могут обратиться на линию по вопросам нарушения принципа бесплатности дошкольного и основного общего образования. Оставить обращение на «горячую линию» возможно по телефону 8 (924) 00-88-799 или направив его на адрес электронной почты: gorod@25.mailop.ru, – сообщили в ведомсвте.

По всем обращениям организуют проверки, и, если специалисты выявят нарушения, прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского регулирования.

Напомним, что в 2022 году в образовательных учреждениях ввели новую систему контроля и управления доступом от компании «Цифровое Приморье. Охране поручили уделить пристальное внимание контролю пропуска. Помимо этого, дети прошли дополнительный инструктаж о том, какие действия необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.