Детский омбудсмен Приморья рассказала, что известно о семье подростка, подозреваемого в надругательстве над семилетней девочкой

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Фото: Правительство Приморского края

В Приморском крае обсуждают жуткое ЧП. 15-летний подросток надругался над своей семилетней знакомой. Историей уже заинтересовался следком, а мальчик в данный момент задержан. Уполномоченный по правам ребенка рассказала все, что известно о семье школьника. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Ольга Романова рассказала корреспонденту, что семья мальчика, а это, собственно, отец и сын, на учете в органах опеки не стоит, да и вообще характеризуется как положительная ячейка общества. Сам мальчик на учете в подразделении по делам несовершеннолетних тоже не числится. В целом, о нем отзываются как об очень добродушном человеке. Как могло произойти то, что случилось, – пока для всех остается загадкой.

– Они с девочкой были знакомы, девочка добровольно с ним пошла, никто ни на кого не нападал. В настоящее время у нас увеличилось количество преступлений подобного рода. И я это характеризую как системную проблему. Дети в цифровом мире видят совсем не тот контент, который должны, и родители с ними беседы не проводят. И таким образом границы дозволенного и недозволенного раздвинулись. Когда дети проводят подобные эксперименты друг с другом – для них это игра. Похоже здесь именно такая история: мальчик даже не понимал, что он совершает.

Вопрос о том, замешан ли в истории третий человек – друг, подтолкнувший подростка на преступление, ответа пока нет. Однако Ольга Романова все же уточнила, что нести ответственность за преступление будет пока только фигурант уголовного дела.

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