В Приморье выросло производство курицы

Куры-бройлеры в птичнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в Приморье значительно выросло производство курицы. Поддержка государства помогла нарастить произвести более 15 тысяч тонн мяса с начала года. Все сделано для обеспечения региона продовольствием в условиях санкций. Об этом рассказала пресс-служба правительства края.

– По состоянию на 1 ноября, всеми хозяйствами выпущено 15,3 тысячи тонн мяса птицы, что на четыре тысячи больше уровня прошлого года. В том числе в сельхозорганизациях – 14,6 тысячи тонн, – отметили в министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве также отметили, что динамика роста куриного мяса составила 135,5%.

В Приморье топовыми производителями являются предприятия «Агроптица» и «Птицефабрика Уссурийская». Они как раз и получают господдержку на производство и реализацию продукции.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

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