Экзамены – это большой стресс для каждого школьника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Необычная встреча состоится в приморской столице в субботу, 10 декабря, в библиотеке «БУК», расположенной на Светланской, 55. Эксперты поговорят со школьниками о поступлении, ЕГЭ, стрессах и страхах, а также о том, как выжить в 11 классе и не сойти с ума.
Организаторы марафона психологического просвещения предлагают поговорить на тему поступления, сдачи ЕГЭ, тревоги и предрассудков. Начало мероприятия в 13:00 часов, а выступят перед одиннадцатиклассниками студенты ДВФУ разных курсов, сообщили сотрудники библиотеки.
Студенты помогут ребятам не только определиться с профессией и специальностью, но и справиться со страхами, эмоциями и предрассудками. Также они, на своем опыте, посоветуют ребятам, как лучше подготовиться к экзаменам и реагировать на их результаты.
Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что учителям предложили сдать ЕГЭ. За успешную сдачу экзамена по преподаваемому предмету, они получат надбавку к зарплате.
ПО ТЕМЕ:
Новая мера поддержки в Приморье появится для педагогов, успешно сдавших ЕГЭ
Претендовать на нее смогут лишь те учителя, которые успешно сдадут ЕГЭ (подробнее)
Школьники из Владивостока нарушили строгое правило ЕГЭ
Двух выпускников удалили с экзамена по математике (подробнее)
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.