Экзамены – это большой стресс для каждого школьника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычная встреча состоится в приморской столице в субботу, 10 декабря, в библиотеке «БУК», расположенной на Светланской, 55. Эксперты поговорят со школьниками о поступлении, ЕГЭ, стрессах и страхах, а также о том, как выжить в 11 классе и не сойти с ума.

Организаторы марафона психологического просвещения предлагают поговорить на тему поступления, сдачи ЕГЭ, тревоги и предрассудков. Начало мероприятия в 13:00 часов, а выступят перед одиннадцатиклассниками студенты ДВФУ разных курсов, сообщили сотрудники библиотеки.

Студенты помогут ребятам не только определиться с профессией и специальностью, но и справиться со страхами, эмоциями и предрассудками. Также они, на своем опыте, посоветуют ребятам, как лучше подготовиться к экзаменам и реагировать на их результаты.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что учителям предложили сдать ЕГЭ. За успешную сдачу экзамена по преподаваемому предмету, они получат надбавку к зарплате.

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