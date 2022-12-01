Теперь ходить к репетиторам для успешной сдачи ЕГЭ будут не только школьники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Необычная добавка к зарплате педагогов появилась в Приморском крае. Однако получить выплаты в размере 10 тысяч рублей смогут не все. Рассказала подробности о новой мере поддержки 30 ноября заместитель председателя Правительства – министр образования края Эльвира Шамонова во время брифинга.

Повлияют на получение выплат результаты ЕГЭ, но проходить тестирование будут не ученики, а учителя. Те, кто наберет больше 95 баллов по преподаваемому предмету, получат неплохую ежемесячную надбавку к основному заработку, сообщили в правительстве Приморского края.

Следует отметить, что потратить на нововведение планируется крупную сумму. В краевом бюджете на 2023 год на обозначенные цели выделили 20 миллионов 700 тысяч рублей.

– Министерством образования разработана программа, которая касается повышения качества образования наших детей. Мы начинаем с педагогов. Внедряется очень серьезная мера поддержки для педагогов, которые покажут высокий результат при добровольной сдаче ЕГЭ. Они будут получать дополнительные деньги к заработной плате, – подчеркнула Эльвира Шамонова.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что председатель регионального правительства Вера Щербина рассказала о появлении выплат педагогам за успешную сдачу ЕГЭ, предоставлении средств на жилищное строительство, льготах для участников СВО и многом другом.

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