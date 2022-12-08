Сельскую приморскую школу признали одной из лучших в России

Получил награду на конкурсе директор сельской школы. Фото: министерство культуры России, ДШИ Черниговского района.

Приморская школа искусств из села Черниговка вышла в финал в номинации «Сельская школа» в общероссийском конкурсе. По результатам всех испытаний, прошли в финал всего восемь учебных заведений со всей страны, сообщили в правительстве Приморского края.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве в Бетховенском зале академического Большого театра. Поздравила всех лауреатов и финалистов замминистра культуры России Надежда Преподобная.

Торжественное награждение прошло в Москве. Фото: министерство культуры России, ДШИ Черниговского района.

Представила Приморье на всероссийском конкурсе победитель дальневосточного этапа конкурса – муниципальная детская школа искусств Черниговского района. В 2022 году она отметила свое 60-летие.

Школа искусств в Черниговке.

Директором творческого пространства является заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Ишутин. Он рассказал, что победа – это достижение работы целого коллектива и отличный подарок к юбилею школы.

Почетный титул получила одна из школ Приморья. Фото: министерство культуры России, ДШИ Черниговского района.

Занимаются в учебном заведении дети не только хоровым пением и хореографией, но и изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Кроме того, самые маленькие творцы посещают уроки общего эстетического развития.

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