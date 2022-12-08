За 2022 год в крае отремонтировали 37 учебных заведений. Фото: министерство образования Приморья.

Сразу две школы капитально отремонтировали в Хорольском округе Приморья. Общий объем финансирования составил почти 36 миллионов рублей, сообщили в правительстве Приморского края.

Современное оборудование и отремонтированная кровля теперь в школе №2 в поселке Хороль. Обошлось благоустройство в немаленькую сумму – почти 25,5 миллиона рублей. Обновили внешний вид еще одного учебного заведения округа. Им стала школа в селе Лучки, в которой провели капитальный ремонт окон и обновили материально-техническую базу. Стоимость проведенных работ равна почти 10,4 миллиона рублей.

Министр образования Приморья Эльвира Шамонова рассказала, что в 2022 году в крае на 10% увеличилось количество школ с капитальным ремонтом, а работы в течение года проводили во всех муниципалитетах региона.

Следует отметить, что в 2022 году удалось провести ремонт и закупить современное оборудование в 37 учебных заведениях. Потратили на эти цели в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» более 828 миллионов рублей.

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