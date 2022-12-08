В Приморье ожидается увеличение числа вагонов в электричках по популярным направлениям

«Комсомолка» пообщалась с пресс-службой АО «Экспресс Приморья». Фото: Дарья НАУМЕЦ

В преддверии Нового года в Приморье могут увеличить количество вагонов в пригородных поездах, которые следуют по популярным направлениям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После новости о том, что перед праздником в крае появятся дополнительные поезда, местные стали интересоваться, увеличится ли число вагонов до Спасска-Дальнего или Ружино. Ответом на этот вопрос с «Комсомолкой» поделилась пресс-служба АО «Экспресс Приморья».

– Сейчас согласовываем все с правительством Приморского края, так как регион субсидирует пригородное сообщение, увеличение составности поездов в предпраздничные и праздничные дни.

В первую очередь рассматривается вопрос о дополнительных вагонах в электричках, которые следуют до Ружино, так как это направление самое популярное.

В пресс-службе компании добавили, что более точная информация появится позже.

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