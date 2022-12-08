Владивосток поднялся на 2 место в голосовании за звание молодежной столицы

Еще совсем недавно Владивосток только вошел в тройку по голосам за звание молодежной столицы России. Фото: Вадим ПОПОВ

Еще совсем недавно Владивосток только вошел в тройку по голосам за звание молодежной столицы России, а сегодня с уверенностью занимает 2 позицию. Более 50000 тысяч человек посчитали город полным энергии и активной молодежи. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Возможность проводить во Владивостоке масштабные мероприятия, а молодежным объединениям участвовать в специальном грантовом конкурсе появится в городе, если он победит в конкурсе. Кроме того, это шанс громко заявить о себе и увеличить поток туристов в уникальный Приморский край.

Помимо Владивостока, сейчас 6 городов борются за гордое звание молодежной столицы. Это Нижний Новгород, Тула, Калининград, Новый Уренгой, Мурманск и Красноярск.

Пока лидером конкурса является Нижний Новгород, у него более 72 тысяч голосов. Но у столицы Приморья есть все шансы догнать и обогнать его.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про то, что победитель станет известен 23 декабря на церемонии премии «Время молодых» и будет носить свой титул весь 2023 год.

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