Мама отлетела, мальчик скончался: в Приморье судят водителя, сбившего двух человек по пьяни

Нетрезвый водитель, считают следователи, унес жизни двух человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором погибла женщина и ее малолетний ребенок. На переходе водитель седана врезался в пешеходов. Мама и 5-летний сын скончались. Мужчине, который был за рулем, вынесли обвинительное заключение, рассказали в прокуратуре Приморья.

«Комсомольская правда – Владивосток» сообщала об аварии в Партизанске в сентябре 2022 года. Все произошло на Ленинской, 36. Светофора на отрезке дороги не было. Женщину из-за удара, как рассказывали очевидцы, отбросило на несколько метров, ребенок тоже получил серьезные травмы. Мама в возрасте 35 лет умерла на месте, мальчика спасали в реанимации, но ребенок тоже не выжил.

– Мужчине предъявлено обвинение в том, что в сентябре 2022 года он управлял автомобилем Mitsubishi Lancer в состоянии опьянения, превысил максимально разрешенную скорость движения и не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – уточнили детали в прокуратуре. Уголовное дело рассмотрит Партизанский городской суд. Санкция статьи (часть 5, статья 264 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Аналогичная авария произошла во Владивостоке в конце лета. Скончались мама с ребенком.

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